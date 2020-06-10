2020-06-10T09:11:37+03:00
Общество

Ремонт на улице Игнатова в Краснодаре: Дорогу будут перекрывать по ночам

Ограничительные меры продлятся неделю
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре на улице Игнатова полным ходом идет ремонт дороги. Рабочие до 15 июня частично будут ограничивать движение на участке от улицы Мачуги до Трудовой Славы. Работы будут проводиться ночью, чтобы исключить дорожные заторы.

- Ремонт дороги строители будут выполнять с 23:00 до 5:00. Ночные работы могут доставлять неудобства жителям домов, но из-за высокой загруженности дорог микрорайона Гидростроителей их невозможно будет провести днём, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии.

Всего в этом году в микрорайоне Гидростроителей приведут в порядок четыре участка дорог. Отремонтируют улицу Трудовой Славы от Автолюбителей до Благоева, Благоева от Гидростроителей, также работы будут идти по Игнатова от Трудовой Славы до Мачуги и по Гидростроителей от улицы Автолюбителей до Благоева.

На всех этих участках сделают тротуары и новую проезжую часть, заменят люки колодцев ливневой канализации и нарисуют разметку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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