2020-06-10T09:20:34+03:00
Общество

В Сочи погиб водитель бетономешалки после опрокидывания машины в овраг

Трагедия произошла в Адлерском районе
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи погиб водитель опрокинувшейся в овраг бетономешалки. Фото ВК "ЧП Сочи"В Сочи погиб водитель опрокинувшейся в овраг бетономешалки. Фото ВК "ЧП Сочи"
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Накануне на улице Школьной в селе Веселом Адлерского района курорта тяжелый автомиксер-бетономешалка, занятый на строительстве жилых домов, после выезда со стройплощадки совершил неожиданный маневр.

Водитель развернул тяжелую машину задом к оврагу - вероятно для того, чтобы слить остатки бетонной смеси, и поставил тягач на ручной тормоз.

Тем не менее, машина вдруг резко покатилась вниз по склону и перевернулась.

- В результате опрокидывания миксера 37-летний водитель получил многочисленные травмы и скончался на месте происшествия.Правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств случившегося»,- рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ОГИБДД по Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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