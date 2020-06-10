Температура воды в Черном море 10 июня 2020: в Анапе холодно купаться

10 Июнь 2020 2020-06-10T09:48:51+03:00

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В регионе установилась жаркая погода. В такой зной кондиционер в апартаментах и море. С каждым днем количество официально открытых пляжей увеличивается, купаться можно уже в Сочи, Адлере и Геленджике. «КП»-Кубань» публикует свежие данные о том, какая температура воды в Черном море 10 июня 2020 года.

В Адлере температура воды поднялась до 19,8 градуса, а в Сочи она прогрелась до 20,5 градуса. Хотя для многих туристов море все же покажется холодным.

В Анапе водные термометры показывают 20,4 градуса, в Геленджике еще выше - 20,9. Самая теплая вода на Черном море в Новороссийске - 21,1 градус.

Самая теплая водичка 10 июня на пляжах Азовского побережья, которые, к сожалению, пока остаются закрытыми. Приморско-Ахтарске вода прогрелась до 22,6 градуса. Прохладнее море у берегов Темрюка - 21,2 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU