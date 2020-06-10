2020-06-10T09:59:57+03:00
Общество

В Краснодаре скончался генеральный директор «Казак FM» Виктор Мальчевский

Он умер на 50 году жизни
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Виктор Мальчевский скончался из-за продолжительной болезни. О смерти журналиста стало известно 10 июня. Виктор месяц не дожил до своего юбилея. 17 июля ему бы исполнилось 50 лет.

Мальчевский в 2000 году окончил Кубанский государственный университет по специальности «журналистика». В средствах массовой информации работает с 1992 года. В 2002 году был удостоен премии «Золотое перо Кубани». В 2004 году получил звание заслуженного журналиста Кубани.

Виктор Мальчевский занимал должность гендиректора радиостанции «Казак FM» с 2015 года. До этого работал в краевых СМИ, в том числе был главным редактором «Кубань 24», а также трудился в Общественной палате Краснодарского края. Коллеги отзываются о нем как добром, веселом и порядочном человеке.

«Комсомольская правда» - Кубань» выражает соболезнования родным и близким Виктора!

ИСТОЧНИК KP.RU

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