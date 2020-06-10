В Новороссийске мужчина насквозь проткнул шею железным прутом
ЧП произошло в селе Южная Озереевка в ночь на 10 июня. Во дворе частного дома мужчина запутался в заборе палисадника и потерял равновесие. А упал на проволоку, которая торчала среди цветов. Ею повязывали растения. Железка проткнула насквозь шею хозяина дома.
- Спасатели выехали на место происшествия и при помощи болтореза перекусили проволоку. Затем передали потерпевшего медикам скорой помощи. Жить будет! - сообщил начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров на своей странице в Instagram.
Сейчас житель Новороссийска находится в больнице, но его жизни уже ничего не угрожает.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Новороссийске из пищевода молодого человека достали скрученные провода. Он утверждает, что проглотил их случайно. Медики ювелирно щипцами достали конструкцию с помощью фиброгастроскопа.
ИСТОЧНИК KP.RU