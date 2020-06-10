2020-06-10T10:04:23+03:00
Происшествия

В Новороссийске мужчина насквозь проткнул шею железным прутом

Он упал на клумбу
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Фото: instagram.com/alekseioderov/Фото: instagram.com/alekseioderov/
Изменить размер текста:

ЧП произошло в селе Южная Озереевка в ночь на 10 июня. Во дворе частного дома мужчина запутался в заборе палисадника и потерял равновесие. А упал на проволоку, которая торчала среди цветов. Ею повязывали растения. Железка проткнула насквозь шею хозяина дома.

- Спасатели выехали на место происшествия и при помощи болтореза перекусили проволоку. Затем передали потерпевшего медикам скорой помощи. Жить будет! - сообщил начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров на своей странице в Instagram.

Сейчас житель Новороссийска находится в больнице, но его жизни уже ничего не угрожает.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Новороссийске из пищевода молодого человека достали скрученные провода. Он утверждает, что проглотил их случайно. Медики ювелирно щипцами достали конструкцию с помощью фиброгастроскопа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фонтаны в Краснодаре заработают 12 июня
Кубанского адвоката, пойманного на взятке, объявили в федеральный розыск
«По-приятельски»: жительница Сочи, уходя из гостей, прихватила с собой чужие бриллиантовые серьги
Аэропорт Краснодара сможет принимать 27 тысяч человек в сутки после строительства нового терминала
ВТБ снижает размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5%
Спасатели потушили пожар в центре Краснодара
В Сочи турист заблудился в районе водопада Пасть Дракона
Стала известна дата выборов губернатора Краснодарского края в 2020 году
В Краснодаре завершают ремонт на улице Буденного
В Краснодаре пожарные тушат трехэтажное здание
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 10 июня 2020 года увеличилось еще на 81 человека
Смерть от коронавируса в Сочи: в больнице скончался 67-летний пациент
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 10 июня 2020 года: среди заболевших месячный ребенок
10 и 11 июня станут самыми жаркими днями за неделю
Пьяный водитель разъезжал на ворованной иномарке по кубанским дорогам
В Тихорецком районе на реконструкцию парка выделили 20 млн рублей
В Новороссийске мужчина насквозь проткнул шею железным прутом
Температура воды в Черном море 10 июня 2020: в Анапе холодно купаться
В Краснодаре скончался генеральный директор «Казак FM» Виктор Мальчевский
В Сочи погиб водитель бетономешалки после опрокидывания машины в овраг
Ремонт на улице Игнатова в Краснодаре: Дорогу будут перекрывать по ночам