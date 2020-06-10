2020-06-10T11:30:23+03:00
Общество

В Тихорецком районе на реконструкцию парка выделили 20 млн рублей

Зону отдыха обновляют в станице Архангельской
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Архангельском сельском поселении Тихорецкого района вовсю кипят работы по благоустройству парковой территории. Сейчас здесь укладывают пешеходные дорожки из тротуарной плитки. Затем приступят к установке детской игровой площадки со спортивными тренажерами.

- Парк начали обустраивать в марте по нацпроекту «Жилье и городская среда». Первый этап выполнен на 55%, работы планируется завершить в августе. Реконструкция зоны отдыха будет проводиться в три очереди, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На благоустройство выделено более 18 млн рублей из федерального бюджета, около 800 тысяч рублей – из краевого и более 1,2 млн рублей – из местного.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что также в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» благоустраивают парки в поселениях Крымского и Крыловского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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