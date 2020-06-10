2020-06-10T10:27:09+03:00
Происшествия

Пьяный водитель разъезжал на ворованной иномарке по кубанским дорогам

Он попался инспекторам ДПС во время проверки документов
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
При проверке автомобиля выяснилось, что он находится в розыске.При проверке автомобиля выяснилось, что он находится в розыске.Фото: Виталий КАРНАУХ
Изменить размер текста:

Пару дней назад по ночному Тимашевскому району разъезжала иномарка Nissan X-Trail. В 3:30 утра водителя остановили полицейские на 57-м км трассы Краснодар-Ейск для проверки документов.

Как удалось установить правоохранителям, управлял машиной 32-летний житель краевой столицы, у которого были обнаружены признаки опьянения.

- Водителя отстранили от управления машиной, - рассказала «КП»-Кубань» инспектор ОГИБДД ОМВД по Тимашевскому району капитан полиции Надежда Василенко. – На него был составлен протокол об административном правонарушении.

А при проверке автомобиля выяснилось, что он находится в розыске, все данные по ориентировке сошлись – авто действительно числится в угоне.

- В настоящее время транспортное средство задержано, оно находится на специализированной стоянке. Водитель доставлен в отдел, ведется следствие, - завершила Надежда Василенко.

Напомним, ранее на одной из центральных улиц Тимашевска 28-летний водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Машина вместе с мужчиной улетела в кювет и опрокинулась. Водитель погиб на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фонтаны в Краснодаре заработают 12 июня
Кубанского адвоката, пойманного на взятке, объявили в федеральный розыск
«По-приятельски»: жительница Сочи, уходя из гостей, прихватила с собой чужие бриллиантовые серьги
Аэропорт Краснодара сможет принимать 27 тысяч человек в сутки после строительства нового терминала
ВТБ снижает размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5%
Спасатели потушили пожар в центре Краснодара
В Сочи турист заблудился в районе водопада Пасть Дракона
Стала известна дата выборов губернатора Краснодарского края в 2020 году
В Краснодаре завершают ремонт на улице Буденного
В Краснодаре пожарные тушат трехэтажное здание
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 10 июня 2020 года увеличилось еще на 81 человека
Смерть от коронавируса в Сочи: в больнице скончался 67-летний пациент
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 10 июня 2020 года: среди заболевших месячный ребенок
10 и 11 июня станут самыми жаркими днями за неделю
Пьяный водитель разъезжал на ворованной иномарке по кубанским дорогам
В Тихорецком районе на реконструкцию парка выделили 20 млн рублей
В Новороссийске мужчина насквозь проткнул шею железным прутом
Температура воды в Черном море 10 июня 2020: в Анапе холодно купаться
В Краснодаре скончался генеральный директор «Казак FM» Виктор Мальчевский
В Сочи погиб водитель бетономешалки после опрокидывания машины в овраг
Ремонт на улице Игнатова в Краснодаре: Дорогу будут перекрывать по ночам