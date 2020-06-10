Пьяный водитель разъезжал на ворованной иномарке по кубанским дорогам

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:27:09+03:00

При проверке автомобиля выяснилось, что он находится в розыске. Фото: Виталий КАРНАУХ

Он попался инспекторам ДПС во время проверки документов

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Пару дней назад по ночному Тимашевскому району разъезжала иномарка Nissan X-Trail. В 3:30 утра водителя остановили полицейские на 57-м км трассы Краснодар-Ейск для проверки документов.

Как удалось установить правоохранителям, управлял машиной 32-летний житель краевой столицы, у которого были обнаружены признаки опьянения.

- Водителя отстранили от управления машиной, - рассказала «КП»-Кубань» инспектор ОГИБДД ОМВД по Тимашевскому району капитан полиции Надежда Василенко. – На него был составлен протокол об административном правонарушении.

А при проверке автомобиля выяснилось, что он находится в розыске, все данные по ориентировке сошлись – авто действительно числится в угоне.

- В настоящее время транспортное средство задержано, оно находится на специализированной стоянке. Водитель доставлен в отдел, ведется следствие, - завершила Надежда Василенко.

Напомним, ранее на одной из центральных улиц Тимашевска 28-летний водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Машина вместе с мужчиной улетела в кювет и опрокинулась. Водитель погиб на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU