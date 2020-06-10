10 и 11 июня станут самыми жаркими днями за неделю

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:57:18+03:00

На улицу лучше не выходить. Фото: Ксения Заводчикова.

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Жара в Краснодарский край с наступлением лета пришла неимоверная. Дневные температуры поднимаются до аномально высоких отметок. Так, в курортном черноморском Сочи на той неделе было объявлено экстренное предупреждение о жаре в 37 градусов. А сегодня и завтра, 10 и 11 июня, на Кубани ожидаются самые высокие температуры недели.

Так, в среду синоптики прогнозируют в некоторых районах региона до плюс 35-36 градусов. Погода будет сухой, осадков, по данным Росгидромета, не ожидается. Возможные дожди придут в край только пятницу и продержатся до вторника, 16 июня.

Ветер ожидается небольшой, всего 2-3 м/с, в некоторых муниципалитетах порывы достигнут 13 м/с. Ночью тоже будет жарко. Так, 10 и 11 июня в темное время суток ожидается несущественное понижение температуры до 20 градусов.

В связи с жарой МЧС Кубани объявило экстренное предупреждение о высоком классе пожароопасности.

- С 10 июня по 12 июня местами на Черноморском побережье, в северной половине края, центральных и юго-восточных районах местами пожароопасность достигнет 4 класса, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС Кубани.

О том, какая температура воды в Черном море 10 июня, читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU