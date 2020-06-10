Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 10 июня 2020 года: среди заболевших месячный ребенок

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:19:13+03:00

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 10 июня 2020 года

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Стали известны подробности о новых случаях заболевания на Кубани. Напомним, что за последние сутки в крае выявили еще 81 случай коронавируса. Среди заболевших - 11 детей, в том числе возрастом 1 месяц и 2 года.

- Двое маленьких детей, 1 месяц и 2 года, заболели в Краснодаре. COVID-19 подтвердили у 4-летнего ребенка в Северском районе. В Гулькевичском районе выявили короновирус у 17-летнего подростка. В Тбилисском районе заразился 11-летний ребенок, в Кавказском – двое детей 4 и 8 лет. В Апшеронском районе инфекцию диагностировали у детей 3 и 11 лет, в Белореченском – у 7-летнего ребенка, в Кореновском – у 6-летнего, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.

Стоит отметить, что в число 81 заразившийся за последние сутки входит 50 женщин и 31 мужчина. Количество жителей Кубани с подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 4655 человек, из них 3500 человек выписаны с выздоровлением.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что пожилой житель Сочи с диагнозом COVID 19 скончался в больнице. У мужчины были сопутствующие заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU