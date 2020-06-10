Смерть от коронавируса в Сочи: в больнице скончался 67-летний пациент

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:19:15+03:00

В Сочи зарегистрирован втрой случай смерти пациента с COVID 19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У мужчины были сопутствующие заболевания

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67-летний житель Сочи умер от коронавируса в инфекционной больнице № 2 . COVID-19 у мужчины выявили 28 мая, со следующего дня он находился на искусственной вентиляции легких.

- На фоне коронавирусной инфекции у больного развились двухсторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения и синдром полиорганной недостаточности,- сообщает региональный оперативный штаб

В Минздраве региона также отметили,что у мужчины были болезни сердца. Это второй официально подтвержденный в Сочи случай смерти пациента с COVID 19.

Как ранее сообщалось, в конце мая в больнице скончался 74-летний сочинец, который до этого почти месяц был подключен к аппарату ИВЛ.

Всего, с начала пандемии, в крае скончались 47 человек с диагнозом коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU