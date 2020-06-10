Смерть от коронавируса в Сочи: в больнице скончался 67-летний пациент
67-летний житель Сочи умер от коронавируса в инфекционной больнице № 2 . COVID-19 у мужчины выявили 28 мая, со следующего дня он находился на искусственной вентиляции легких.
- На фоне коронавирусной инфекции у больного развились двухсторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения и синдром полиорганной недостаточности,- сообщает региональный оперативный штаб
В Минздраве региона также отметили,что у мужчины были болезни сердца. Это второй официально подтвержденный в Сочи случай смерти пациента с COVID 19.
Как ранее сообщалось, в конце мая в больнице скончался 74-летний сочинец, который до этого почти месяц был подключен к аппарату ИВЛ.
Всего, с начала пандемии, в крае скончались 47 человек с диагнозом коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU