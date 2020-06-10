Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 10 июня 2020 года увеличилось еще на 81 человека

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:20:52+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 10 июня 2020 года. Фото: Виталий КАРНАУХ

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 10 июня 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 10 июня вновь выросло. За последние сутки положительный результат теста показал у 81 пациента. Таким образом, всего в Краснодарском крае на 10 июня 4655 заразившихся коронавирусом граждан. Эти данные приводит оперативный штаб региона.

К слову, всего в России за последние сутки количество заболевших увеличилось на 8404 человека. Общее число коронавиурсных больных – 493 657 граждан. За минувшие 24 часа в России зарегистрировано 216 летальных исходов, 10 368 человек выписаны из больниц с успешным выздоровлением. Всего с начала пандемии в России умерли 6358 человек, а 252 783 – вылечились.

Напомним, вчера в стране подтвердился диагноз у 8 595 россиян, в Краснодарском крае 9 июня заболели 89 кубанцев, в их числе 9 детей. Самому старшему пациенту - 89 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU