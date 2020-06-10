2020-06-10T12:22:58+03:00
Происшествия

В Краснодаре пожарные тушат трехэтажное здание

Огонь охватил 160 квадратных метров
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: краевого ГУ МЧС РоссииФото: краевого ГУ МЧС России
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Возгорание произошло утром 10 июля на улице Карасунской. Прохожие увидели, как в огне полыхала хозяйственная постройка, и сообщили об этом спасателям. Позже огонь перекинулся на трехэтажное здание.

Пожар в Краснодаре.

- В 10:20 поступило сообщение о пожаре. На месте выяснилось, что существует угроза распространения. В 10:52 огонь распространился на кровлю трёхэтажного здания на площади 160 квадратных метров. На месте работают огнеборцы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что на месте организован штаб пожаротушения. Руководит тушением пожара заместитель начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю по Государственной противопожарной службе Андрей Потахов.

Возгорание на Карасунской.

На тушение задействовано 32 человека личного состава и 10 единиц техники. На месте также работают 5 стволов «Б», 3 ствола «Дельта» и звено газодымозащитников.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Туапсинском районе вспыхнули пять гаражей. Огонь охватил 600 квадратных метров. Сейчас выясняются все причины и обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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