2020-06-10T11:42:08+03:00
Общество

В Краснодаре завершают ремонт на улице Буденного

Работы здесь стартовали в начале месяца
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В кубанской столице на улице Буденного обновляют дорожное полотно от Рашпилевской до Тургенева. Этот участок связывает Юбилейный микрорайон, выезд из Краснодара со стороны Тургеневского моста и центр города.

- Уже стартовал завершающий этап работ. Рабочие планируют закончить ремонт в течение двух недель, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Ремонт Буденного ведут по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре ремонтируют улицу Дунайскую. Здесь положат новое асфальтобетонное покрытие.

Также сообщалось о ремонте дороги по улице Игнатова в микрорайоне Гидростроителей. Рабочие сделают тротуары и новую проезжую часть, заменят люки колодцев ливневой канализации и нарисуют разметку. На этом участке ночью во время работ будут перекрывать движение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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