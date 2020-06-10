В Сочи турист заблудился в районе водопада Пасть Дракона

10 Июнь 2020 2020-06-10T12:11:53+03:00

Спасатели помогли мужчине спуститься с опасного участка в темноте

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В Адлерском районе Сочи турист заблудился в лесу в районе водопада Глубокий Яр (туристическое название – Пасть Дракона). 28-летний местный житель потерял дорогу в темноте и не смог преодолеть крутой склон.

- Спасатели обнаружили туриста на склоне над водопадом, на крутом участке тропы, ведущей в каньон ручья Глубокий Яр, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

При помощи альпинистского снаряжения мужчину сняли со склона и вывели к автомобильной дороге. Медицинская помощь туристу не потребовалась.

Как сообщалось ранее, в горах Сочи туристку эвакуировали вертолетом с закрытого маршрута.

ИСТОЧНИК KP.RU