В Сочи турист заблудился в районе водопада Пасть Дракона
В Адлерском районе Сочи турист заблудился в лесу в районе водопада Глубокий Яр (туристическое название – Пасть Дракона). 28-летний местный житель потерял дорогу в темноте и не смог преодолеть крутой склон.
- Спасатели обнаружили туриста на склоне над водопадом, на крутом участке тропы, ведущей в каньон ручья Глубокий Яр, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
При помощи альпинистского снаряжения мужчину сняли со склона и вывели к автомобильной дороге. Медицинская помощь туристу не потребовалась.
Как сообщалось ранее, в горах Сочи туристку эвакуировали вертолетом с закрытого маршрута.
ИСТОЧНИК KP.RU
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