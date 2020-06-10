Спасатели потушили пожар в центре Краснодара

10 Июнь 2020 2020-06-10T12:23:25+03:00

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Напомним, возгорание произошло утром 10 июля на улице Карасунской. Прохожие увидели, как в огне полыхала хозяйственная постройка, и сообщили об этом спасателям. Затем пожар перекинулся на трехэтажное здание. Кровля полыхала на площади 160 квадратных метров. За полтора часа огнеборцам удалось сплавиться с огнем.

Пожар в Краснодаре.

- В 10:52 пожар был локализован. В 11:59 открытое горение полностью ликвидировано, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Возгорание на Карасунской.

Также в ведомстве добавили, что всего для ликвидации пожара привлечено 66 человек и 20 единиц техники от РСЧС, в том числе 45 человека личного состава и 13 единиц техники от МЧС России.

При пожаре никто не пострадал. Сейчас выясняются причины и обстоятельства возгорания, назначена экспертиза. Ранее "Комсомолка" сообщала, что на месте был организован штаб пожаротушения.

ИСТОЧНИК KP.RU