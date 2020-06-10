Аэропорт Краснодара сможет принимать 27 тысяч человек в сутки после строительства нового терминала
Аэропорт Краснодара готовится к масштабной стройке, вскоре здесь запустят строительство нового терминала. Планируется, что в 2021 году начнутся основные строительные работы, осенью 2023 его протестируют и в декабре того же года запустят. Благодаря этому пропускная способность аэропорта увеличится почти в два раза – с 14 тысяч человек до 27 тысяч.
Инвесторы планируют вложить в проект более 20 млрд рублей. Сейчас разработан итоговый план работ, начата работа над проектом. Также идут работы над выбором архитектурного стиля, в котором будет построен терминал.
В самом же аэропорте рассказали, что площадь нового терминала будет 75 тыс. кв. м, он будет оснащен десятью телескопическими трапами. В здании будут помещения для служб, ремонтные мастерские, помещения для складов, а также гаражи. Построят и перрон, у которого смогут стоять 21 воздушное судно.
- Новая дорога регионального значения соединит территорию нового аэровокзального комплекса с трассой Темрюк–Краснодар–Кропоткин, - заключили в аэропорте.
ИСТОЧНИК KP.RU