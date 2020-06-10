2020-06-10T12:36:03+03:00
Общество

Аэропорт Краснодара сможет принимать 27 тысяч человек в сутки после строительства нового терминала

Строительные работы начнутся в 2021 году, заработает он в декабре 2023 года
Виталий КАРНАУХ
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Проект нового терминала.Проект нового терминала.
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Аэропорт Краснодара готовится к масштабной стройке, вскоре здесь запустят строительство нового терминала. Планируется, что в 2021 году начнутся основные строительные работы, осенью 2023 его протестируют и в декабре того же года запустят. Благодаря этому пропускная способность аэропорта увеличится почти в два раза – с 14 тысяч человек до 27 тысяч.

Инвесторы планируют вложить в проект более 20 млрд рублей. Сейчас разработан итоговый план работ, начата работа над проектом. Также идут работы над выбором архитектурного стиля, в котором будет построен терминал.

В самом же аэропорте рассказали, что площадь нового терминала будет 75 тыс. кв. м, он будет оснащен десятью телескопическими трапами. В здании будут помещения для служб, ремонтные мастерские, помещения для складов, а также гаражи. Построят и перрон, у которого смогут стоять 21 воздушное судно.

- Новая дорога регионального значения соединит территорию нового аэровокзального комплекса с трассой Темрюк–Краснодар–Кропоткин, - заключили в аэропорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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