2020-06-10T12:51:25+03:00
Общество

«По-приятельски»: жительница Сочи, уходя из гостей, прихватила с собой чужие бриллиантовые серьги

Добычу она выставила на продажу в Интернете
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Жительница Сочи украла у подруги дорогие серьги. Фото УВД СочиЖительница Сочи украла у подруги дорогие серьги. Фото УВД Сочи
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В отдел полиции Центрального района Сочи с заявлением о краже обратилась местная жительница. Девушка рассказала, что накануне вечером к ней в гости приходили знакомые, а после их ухода хозяйка квартиры не смогла обнаружить своих золотых сережек с бриллиантами стоимостью более 60 тысяч рублей.

Оперативники угрозыска взялись за поиски похищенного. Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемой. 43-летняя сочинка была задержана у себя дома и доставлена в отдел полиции.

Женщина рассказала, что в гостях у приятельницы улучила момент, когда хозяйка вышла из комнаты, забралась в шкаф и украла серьги. Злоумышленница поступила затем весьма опрометчиво, выставив украденные драгоценности на продажу в Интернете, что существенно облегчило полиции ее розыск.

Ювелирные изделия изъяты и возвращены законной владелице.

— Следственным подразделением УВД по Сочи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде ,- сообщает ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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