2020-06-10T13:11:46+03:00
Происшествия

Кубанского адвоката, пойманного на взятке, объявили в федеральный розыск

От правоохранителей мужчина скрылся
Виталий КАРНАУХ
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От правоохранителей мужчина скрылся.От правоохранителей мужчина скрылся.
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Руководитель кубанского СК возбудил уголовное дело против члена адвокатской палаты края Романа Корсуворова и его помощника. Их подозревают в покушении на мошенничество с использованием служебного положения.

Следствие установило, что в апреле нынешнего года двое злоумышленников решили обогатиться, обманув другого человека. Они предложили мужчине помощь в сдаче адвокатского экзамена, взамен потребовали 350 тысяч рублей. При этом, один из злоумышленников заявил, что имеет связи и действительно может помочь с получением хорошей оценки. Сумму он обещал передать в адвокатскую палату. В это время второй злоумышленник должен был помогать в сборе необходимых документов.

- Мужчина согласился, но понимая, что действия подозреваемых носят противоправный характер, сообщил о данном требовании в следственные органы, - говорят в СУ СК региона.

23 мая 2020 года около одного из кафе города Новороссийска подозреваемые встретились с заявителем для получения требуемой ими суммы, но дальнейшие их действия были пресечены оперативными сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

- В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств совершенного преступления и возможных других эпизодов незаконной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается. Вместе с тем, 37-летний адвокат адвокатской палаты края Роман Корсуворов от органов предварительного следствия скрылся, в связи с чем объявлен в федеральный розыск, - заявили «КП»-Кубань» в СУ СК.

Всех, кто обладает информацией о месте нахождения разыскиваемого, следствие просит сообщить об этом по телефону 8-8617-61-43-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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