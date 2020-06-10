2020-06-10T13:28:06+03:00
Общество

Фонтаны в Краснодаре заработают 12 июня

Сезон городских фонтанов откроют в День России
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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С приходом теплых денечков краснодарцы ждут открытия фонтанов. В связи с ограничительными мерами они начнут работать на месяц позже, чем обычно. Спецслужбы уже привели в порядок чаши, все необходимые работы по расконсервации и подготовке к новому сезону завершены. Фонтаны запустят в День России, 12 июня.

- Вода забьет в 12 часов дня. Заработают все 10 муниципальных фонтанов. В дальнейшем они продолжат работать с понедельника по четверг с 10:00 до 22:00. В пятницу, выходные и праздничные дни — с 10:00 до 23:00 часов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

В мэрии также уточнили, что светомузыкальное сопровождение фонтанов на Главной городской площади и перед кинотеатром «Аврора» с пятницы по воскресенье будут работать в музыкальном режиме с 20:30 до 23:00.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что первые фонтаны в Краснодаре заработали в парке Галицкого. Здесь, 6 июня, на открытии после карантина уже успели поплескаться местные жители разных возрастов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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