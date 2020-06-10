2020-06-10T16:57:02+03:00
Общество

В Сочи посетителям аптек раздают ленты с российским триколором

Их обладателями могут стать тысячи горожан
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В аптеках Сочи раздают ленты с российским триколором. Фото пресс-службы мэрии СочиВ аптеках Сочи раздают ленты с российским триколором. Фото пресс-службы мэрии Сочи
Изменить размер текста:

В преддверии Дня России в муниципальных аптеках курорта сочинцам раздают ленты с изображением российского триколора.

В муниципальные аптеки города доставлены 5 тысяч трехцветных лент, которые призваны символизировать дань уважения к своей стране.

Подобную акцию в Сочи уже проводилась в канун Дня Победы, когда в аптеках курорта можно было бесплатно получить георгиевскую ленту.

- Очень приятно, что жители активно поддерживают подобные идеи, - рассказал начальник управления молодёжной политики администрации Сочи Отто Савицкий.

Получить ленту можно в аптеках по улицам: Навагинская,9, Крымская,13, Заповедная,18, Лесная,3, Роз,67 и Бытха,32.

Такая акция продлится до 12 июня включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лживых сочинских инвалидов оштрафовали за мошенничество
Бухгалтер заповедника в Сочи обвиняется в присвоении более полутора миллионов рублей
В Сочи бывшая домработница подозревается в краже ценностей почти на миллион рублей
В Кубань выпустили севрюгу, белугу и русского осетра
Вениамин Кондратьев: Земли в Краснодаре нет
Власти Сочи и экологи готовятся бороться с вредителями каштанов
В первую неделю июня в кубанские здравницы прибыли 3700 гостей
ВТБ одобрил кредиты для предпринимателей под 2% на 35 млрд рублей
«Допрыгалась»: В Краснодаре девушку, которая прошлась по машине ДПС, арестовали на 13 суток
Путин поздравил Сбербанк со званием лучшего в части акционерной стоимости
В Краснодаре перекроют движение на улице Фурманова
В Сочи посетителям аптек раздают ленты с российским триколором
Фонтаны в Краснодаре заработают 12 июня