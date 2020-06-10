В Сочи посетителям аптек раздают ленты с российским триколором

10 Июнь 2020 2020-06-10T16:57:02+03:00

В аптеках Сочи раздают ленты с российским триколором. Фото пресс-службы мэрии Сочи

Их обладателями могут стать тысячи горожан

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В преддверии Дня России в муниципальных аптеках курорта сочинцам раздают ленты с изображением российского триколора.

В муниципальные аптеки города доставлены 5 тысяч трехцветных лент, которые призваны символизировать дань уважения к своей стране.

Подобную акцию в Сочи уже проводилась в канун Дня Победы, когда в аптеках курорта можно было бесплатно получить георгиевскую ленту.

- Очень приятно, что жители активно поддерживают подобные идеи, - рассказал начальник управления молодёжной политики администрации Сочи Отто Савицкий.

Получить ленту можно в аптеках по улицам: Навагинская,9, Крымская,13, Заповедная,18, Лесная,3, Роз,67 и Бытха,32.

Такая акция продлится до 12 июня включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU