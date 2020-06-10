В Сочи посетителям аптек раздают ленты с российским триколором
В преддверии Дня России в муниципальных аптеках курорта сочинцам раздают ленты с изображением российского триколора.
В муниципальные аптеки города доставлены 5 тысяч трехцветных лент, которые призваны символизировать дань уважения к своей стране.
Подобную акцию в Сочи уже проводилась в канун Дня Победы, когда в аптеках курорта можно было бесплатно получить георгиевскую ленту.
- Очень приятно, что жители активно поддерживают подобные идеи, - рассказал начальник управления молодёжной политики администрации Сочи Отто Савицкий.
Получить ленту можно в аптеках по улицам: Навагинская,9, Крымская,13, Заповедная,18, Лесная,3, Роз,67 и Бытха,32.
Такая акция продлится до 12 июня включительно.
ИСТОЧНИК KP.RU