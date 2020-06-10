В первую неделю июня в кубанские здравницы прибыли 3700 гостей

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:58:35+03:00

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Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева рассказала о первой рабочей неделе кубанских здравниц в период пандемии. По ее словам, загрузка отрасли на территории региона составляет всего лишь 9%.

- За первые семь дней после возобновления работы в наши здравницы прибыли 3700 гостей, - заявила Балаева.

Она напомнила, что с начала июня власти Кубани планировали открыть 201 лечебное учреждение, имеющее медицинскую лицензию. Однако Роспотребнадзор допустил к работе лишь 88 из них.

Кроме того, половина приезжающих туристов отправляется обратно. ПО словам министра, это те люди, которые приехали на оздоровление без теста на коронавирус. Заезжающим необходимо сдать его за два дня до выезда, но в некоторых регионах выдача справки занимает более продолжительное время. Помимо этого, Светлана Балаева заявила, что ресурсов региональных медицинских лабораторий не хватает для регулярного тестирования сотрудников санаторно-курортных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU