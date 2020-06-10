2020-06-10T15:58:35+03:00
Общество

В первую неделю июня в кубанские здравницы прибыли 3700 гостей

Санаторно-курортный комплекс загружен всего на 9%
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Санаторно-курортный комплекс загружен всего на 9%.Санаторно-курортный комплекс загружен всего на 9%.Фото: Виталий КАРНАУХ
Изменить размер текста:

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева рассказала о первой рабочей неделе кубанских здравниц в период пандемии. По ее словам, загрузка отрасли на территории региона составляет всего лишь 9%.

- За первые семь дней после возобновления работы в наши здравницы прибыли 3700 гостей, - заявила Балаева.

Она напомнила, что с начала июня власти Кубани планировали открыть 201 лечебное учреждение, имеющее медицинскую лицензию. Однако Роспотребнадзор допустил к работе лишь 88 из них.

Кроме того, половина приезжающих туристов отправляется обратно. ПО словам министра, это те люди, которые приехали на оздоровление без теста на коронавирус. Заезжающим необходимо сдать его за два дня до выезда, но в некоторых регионах выдача справки занимает более продолжительное время. Помимо этого, Светлана Балаева заявила, что ресурсов региональных медицинских лабораторий не хватает для регулярного тестирования сотрудников санаторно-курортных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лживых сочинских инвалидов оштрафовали за мошенничество
Бухгалтер заповедника в Сочи обвиняется в присвоении более полутора миллионов рублей
В Сочи бывшая домработница подозревается в краже ценностей почти на миллион рублей
В Кубань выпустили севрюгу, белугу и русского осетра
Вениамин Кондратьев: Земли в Краснодаре нет
Власти Сочи и экологи готовятся бороться с вредителями каштанов
В первую неделю июня в кубанские здравницы прибыли 3700 гостей
ВТБ одобрил кредиты для предпринимателей под 2% на 35 млрд рублей
«Допрыгалась»: В Краснодаре девушку, которая прошлась по машине ДПС, арестовали на 13 суток
Путин поздравил Сбербанк со званием лучшего в части акционерной стоимости
В Краснодаре перекроют движение на улице Фурманова
В Сочи посетителям аптек раздают ленты с российским триколором
Фонтаны в Краснодаре заработают 12 июня