Власти Сочи и экологи готовятся бороться с вредителями каштанов

10 Июнь 2020 2020-06-10T16:30:18+03:00

В этом нелегком деле им может помочь насекомое, похожее на осу

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На совещании в мэрии Сочи обсуждают судьбу каштановых массивов, которые в этом году особенно заметно страдают от воздействия нового инвазивного карантинного вредителя - восточной орехотворки каштановой.

По мнению сочинских экологов, проблему сохранения каштана на территории курорта необходимо решать комплексно и оперативно. Для этого нужны изменения в федеральном законодательстве с целью разрешения использования энтомофага торимуса .

Это насекомое, с виду похожее на осу, уничтожает орехотворку и не даёт ей плодиться на больших территориях. Для человека оно не представляет опасности. Подобный опыт борьбы с вредителями каштанов уже с успехом опробован в Турции.

- Вопрос о заключении договора с турецкой лабораторией о закупке торимуса уже прорабатывается. Первые запуски этого насекомого в дикую природу намечены на май 2021 года, - рассказал директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Александр Мамлай.

ИСТОЧНИК KP.RU