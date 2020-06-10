2020-06-10T16:46:37+03:00
Общество

Вениамин Кондратьев: Земли в Краснодаре нет

Губернатор заявил, что собственники земельных участков в краевой столице просят нереальные деньги
Виталий КАРНАУХ
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Власти региона обсудили проект генплана развития Краснодара.Власти региона обсудили проект генплана развития Краснодара.
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Власти региона обсудили проект генплана развития Краснодара. Ожидается, что частью Краснодарской агломерации станут несколько близлежащих станиц: Северская, Динская, Васюринская, Новотитаровская и город Горячий Ключ.

В проекте предполагается, что основной акцент будет сделан на объектах социальной инфраструктуры. Появится 550 новых детских садов, 200 школ, 9 учреждений здравоохранения, 70 спортивных комплексов и 800 спортивных сооружений. Сейчас под эти объекты ищут муниципальные участки, земельный вопрос, например, в Краснодаре, стоит остро.

– Земли в Краснодаре нет. Ее изначально никто не зарезервировал под школы и детсады. Собственники, порой, нереальные деньги просят за клочок земли, который мы хотим использовать под социальный объект, – заявил на обсуждении глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Именно поэтому сейчас идет работа над внесением поправок в Земельный кодекс – муниципалитеты предлагается наделить полномочиями по изъятию земель под строительство объектов социальной инфраструктуры. 5 июля материалы поправок будут представлены в ЗСК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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