В Кубань выпустили севрюгу, белугу и русского осетра

10 Июнь 2020 2020-06-10T17:23:04+03:00

Это четвертый за год выпуск краснокнижных рыб

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Учреждение «Кубаньбиоресурсы», подведомственное региональному минприроды, вновь выпустило в главную водную артерию края краснокнижных осетровых. Как отмечают в ведомстве, всего более двух тысяч рыб, в числе которых русский остер (средней массой 3,5 кг), севрюга (массой от 0,4 до 3,5 кг) и белуга (массой около полкилограмма) отправились в свободное плавание.

– У таких подрощенных особей уже практически нет естественных врагов в природе. У них есть все шансы дожить до икромета, – рассказал директор «Кубаньбиоресурсов» Михаил Чебанов.

Напомним, в этом году выпускают в водоемы Кубани осетровые породы с марта по август. Как отметил замминистра минприроды Олег Соленов, благодаря деятельности учреждения в природе возрождается редкий вид остеровых – шип. Шипов не встречали в диких естественных водоемах более 70 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU