2020-06-10T18:02:04+03:00
Общество

В Сочи бывшая домработница подозревается в краже ценностей почти на миллион рублей

Девушка объявлена в розыск
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи бывшая домработница обворовала частный дом. Фото УВД СочиВ Сочи бывшая домработница обворовала частный дом. Фото УВД Сочи
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Хозяйка частного дома по улице Банановой в поселке Орел-Изумруд Адлерского района Сочи была повергнута в шок, когда, возвратившись с прогулки домой, обнаружила пропажу практически всех ценностей, хранившихся в особняке.

Из дома пропали ювелирные украшения на общую сумму в 950 тысяч рублей

Перепуганная женщина тут же вызвала полицию. Прибывшие на место оперативники тщательно обследовали дом, и не нашли ни малейших следов взлома. В полной сохранности остались как дверные, так и оконные замки.

Хозяйка рассказала, что незадолго до происшествия уволила свою 31-летнюю домработницу. Девушка из Новоуральска, как выяснилось в ходе проверки, была ранее судима за растрату.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Бывшая домработница объявлена в розыск,- рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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