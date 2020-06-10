В Сочи бывшая домработница подозревается в краже ценностей почти на миллион рублей
Хозяйка частного дома по улице Банановой в поселке Орел-Изумруд Адлерского района Сочи была повергнута в шок, когда, возвратившись с прогулки домой, обнаружила пропажу практически всех ценностей, хранившихся в особняке.
Из дома пропали ювелирные украшения на общую сумму в 950 тысяч рублей
Перепуганная женщина тут же вызвала полицию. Прибывшие на место оперативники тщательно обследовали дом, и не нашли ни малейших следов взлома. В полной сохранности остались как дверные, так и оконные замки.
Хозяйка рассказала, что незадолго до происшествия уволила свою 31-летнюю домработницу. Девушка из Новоуральска, как выяснилось в ходе проверки, была ранее судима за растрату.
- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Бывшая домработница объявлена в розыск,- рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах региона.
ИСТОЧНИК KP.RU