Лживых сочинских инвалидов оштрафовали за мошенничество
Как сообщается пресс-служба Краснодарского краевого суда, две женщины из Сочи на днях были осуждены Центральным сочинским судом за мошенничество при получении социальных выплат.
70-летняя пенсионерка напечатала и предоставила в местный пенсионный фонд документы, подтверждающие у нее наличие группы инвалидности. В итоге в течение более десяти лет мошенница получала выплаты. С 2009 по 2020 годы ей выдали 800 тысяч рублей. Кроме того, 160 тысяч она получила в счет компенсации за оплату ЖКХ.
Еще одна, 48-летняя сочинка, пошла по тем же стопам. Своими противоправными действиями она незаконно получили коло 200 тысяч рублей. Эти два преступления выявили и пресекли сотрудники УФСБ региона.
- Суд признал женщин виновными, они признали вину и возместили имущественный вред. Им смягчили наказание до выплаты штрафов в 110 тысяч рублей и 100 тысяч рублей, - заключили в краевом суде.
ИСТОЧНИК KP.RU