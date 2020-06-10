Лживых сочинских инвалидов оштрафовали за мошенничество

10 Июнь 2020 2020-06-10T18:06:08+03:00

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Как сообщается пресс-служба Краснодарского краевого суда, две женщины из Сочи на днях были осуждены Центральным сочинским судом за мошенничество при получении социальных выплат.

70-летняя пенсионерка напечатала и предоставила в местный пенсионный фонд документы, подтверждающие у нее наличие группы инвалидности. В итоге в течение более десяти лет мошенница получала выплаты. С 2009 по 2020 годы ей выдали 800 тысяч рублей. Кроме того, 160 тысяч она получила в счет компенсации за оплату ЖКХ.

Еще одна, 48-летняя сочинка, пошла по тем же стопам. Своими противоправными действиями она незаконно получили коло 200 тысяч рублей. Эти два преступления выявили и пресекли сотрудники УФСБ региона.

- Суд признал женщин виновными, они признали вину и возместили имущественный вред. Им смягчили наказание до выплаты штрафов в 110 тысяч рублей и 100 тысяч рублей, - заключили в краевом суде.

ИСТОЧНИК KP.RU