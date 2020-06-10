Бухгалтер заповедника в Сочи обвиняется в присвоении более полутора миллионов рублей
Оперативниками угрозыска в Сочи задержана 36-летняя местная жительница, работающая бухгалтером-кассиром ФГБУ «Кавказский государственный природный биосферный заповедник».
С заявлением в полицию обратился заместитель директора заповедника.
Сделал он это после инвентаризации и проверки, проведенных в начале июня, в ходе которых по кассовым отчетам выявилась недостача средств в общем размере 1 миллион 655 тысяч рублей.
Впрочем, возможно, это еще не вся сумма причиненного предприятию ущерба. Проверочные мероприятия еще продолжаются.
В полиции бухгалтер созналась в присвоении денег с целью их дальнейшей растраты в личных целях. Женщине оформлена явка с повинной.
- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Женщине назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде, - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.
ИСТОЧНИК KP.RU