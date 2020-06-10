2020-06-10T18:21:57+03:00
Общество

Бухгалтер заповедника в Сочи обвиняется в присвоении более полутора миллионов рублей

Недостача выявлена в ходе кассовой проверки
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Бухгалтер заповедника в Сочи обвиняется в присвоении 1,6 миллиона рублей. Фото УВД СочиБухгалтер заповедника в Сочи обвиняется в присвоении 1,6 миллиона рублей. Фото УВД Сочи
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Оперативниками угрозыска в Сочи задержана 36-летняя местная жительница, работающая бухгалтером-кассиром ФГБУ «Кавказский государственный природный биосферный заповедник».

С заявлением в полицию обратился заместитель директора заповедника.

Сделал он это после инвентаризации и проверки, проведенных в начале июня, в ходе которых по кассовым отчетам выявилась недостача средств в общем размере 1 миллион 655 тысяч рублей.

Впрочем, возможно, это еще не вся сумма причиненного предприятию ущерба. Проверочные мероприятия еще продолжаются.

В полиции бухгалтер созналась в присвоении денег с целью их дальнейшей растраты в личных целях. Женщине оформлена явка с повинной.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Женщине назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде, - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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