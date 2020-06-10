2020-06-10T19:58:51+03:00
Общество

Кубанские дети, не попавшие в здравницы из-за карантина, смогут посетить их в летне-осенний период

На уровне края финансирование детской оздоровительной кампании составит свыше 2,5 миллиардов рублей
Виталий КАРНАУХ
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Кубанские дети, не попавшие в здравницы из-за карантина, смогут посетить их в летне-осенний период.Кубанские дети, не попавшие в здравницы из-за карантина, смогут посетить их в летне-осенний период.
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О таком решении глава региона заявил на совещании Совета Федерации. Как отметила Валентина Матвиенко, при запуске детской оздоровительной кампании необходимо соблюдать все санитарные правила.

Роспотребнадзор настаивает на сокращении детских смен до 14 дней, а также тестировать детей на коронавирус. Помимо этого, одним из важных условий начала восстановления детских санаториев – это укомплектованность врачами.

Губернатор Краснодарского края заявил, что кубанские детские здравницы откроют свои двери в рамках поэтапного снятия карантина. Так, по его словам, 1627 здравниц готовы принять школьников, как только стабилизируется эпидемиологическая обстановка.

Отмечается, что для кубанских детей после снятия карантина будет организован отдых в загородных санаториях, в дневных пришкольных и стационарных лагерях.

На заседании Кондратьев заявил, что дети, которые весной не смогли по путевке попасть в оздоровительные учреждения, попадут туда уже летом или осенью

- Речь идет о 5,7тысячах путевок. На уровне края финансирование детской оздоровительной кампании составит свыше 2,5 миллиардов рублей, - рассказали в пресс-службе администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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