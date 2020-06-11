В Сочи 2-летняя девочка отравилась противозачаточными таблетками

11 Июнь 2020 2020-06-11T08:30:02+03:00

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ЧП случилось в городе-курорте в конце прошлого месяца. 2-летняя девочка играла с игрушками. Мама, не думая, что может случится что-то серьёзное, вышла в соседнюю комнату. В этот момент малышка схватила блистер с таблетками, который лежал на видном месте, и успела проглотить несколько капсул. А когда мама спохватилась, то было поздно. Самостоятельно сделать промывание желудка она не смогла и вызвала скорую.

- Малолетняя девочка поступила в больницу с отравлением противозачаточными таблетками. Медики промыли желудок и в течение нескольких дней наблюдали за состоянием малышки, - сообщил "Комсомольской правде" - Кубань " источник в экстренных службах города.

По данным ПДН, семья благополучная. В настоящее время ребёнок находится дома, её здоровью ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU