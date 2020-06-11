В Тихорецком районе открыли современный свиноводческий комплекс
В станице Терновской Тихорецкого района построили свинокомплекс из пяти производственных корпусов. Здесь можно содержать одновременно 12 тысяч голов. Инвесторы вложили в создание проекта порядка 500 млн рублей.
- Свинокомплекс сможет ежегодно реализовать 34 тысячи голов свиней живым весом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
На предприятии установили современное оборудование для кормления и создания микроклимата. Также специалисты отработали многоступенчатую схему дезинфицирующих барьеров. Теперь свинокомплекс сможет обеспечивать мясом не только свой район, но и соседние муниципалитеты.
Запуск предприятия позволил создать 30 новых рабочих мест.
Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Кореновском районе построят раковую ферму. Всего муниципалитет заключил пять инвестсоглашений.
ИСТОЧНИК KP.RU