2020-06-11T09:56:13+03:00
Экономика

ВТБ: объем сделок рефинансирования ипотеки вырос в пять раз

ВТБ по итогам первых пяти месяцев года рефинансировал ипотечные кредиты на 82,2 млрд рублей
Иван Егоров
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Это в пять раз выше показателя аналогичного периода прошлого года. Только в мае объем выдач вырос до 16,4 млрд рублей – в восемь раз по сравнению с маем 2019 года.

С начала года клиенты других банков рефинансировали в ВТБ свыше 38,5 тысячи своих ипотечных кредитов. Рекордным по числу сделок стал март – 10,8 тыс. заемщиков оформили ипотеку в ВТБ на 24 млрд рублей по сниженной ставке. С учетом влияния пандемии COVID-19 и режима самоизоляции в апреле число сделок незначительно снизилось, при этом в мае оно уже вернулось к уровню начала года – 7,7 тысячи на 16,4 млрд рублей. В рамках рефинансирования клиенты снижают свою финансовую нагрузку: при уменьшении ставки всего на 1 п.п. экономия на ежемесячном платеже может составить до 8%.

Более 1,6 тысячи заемщиков уменьшили свою ставку по ипотеке до 5% в рамках программы «Ипотека с господдержкой» для семей с детьми, всего сумма таких сделок составила 3,2 млрд рублей.

- Рефинансирование стало одним из самых востребованных ипотечных продуктов благодаря общему снижению ставок на рынке. ВТБ два года остается абсолютным лидером этого направления. Мы поддерживаем общегосударственную задачу по снижению долговой нагрузки граждан, и особенную важность это приобретает в связи с последствиями пандемии. По итогам мая доля рефинансирования в наших продажах достигла 31% по количеству совершенных сделок, увеличившись в 5 раз по сравнению маем 2019 года, – отметил Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ. – Рефинансирование доступно не только для готовой недвижимости, но и квартир в строящихся домах. Семьи с двумя и более детьми могут перевести свой кредит в ВТБ под 5% и еще больше сэкономить на выплатах по ипотеке.

Рефинансировать свой кредит в ВТБ семьи с двумя и более детьми могут в рамках программы «Ипотека с господдержкой» под 5% годовых, заемщики других банков с зарплатным дисконтом – под 8,3%, для всех остальных ставка составит 8,5%. Дополнительно можно получить финансирование на любые цели, например, ремонт или необходимую покупку. Размер нового кредита может составлять до 90% от стоимости объекта недвижимости.

Ипотека может быть оформлена на срок до 30 лет, максимальная сумма кредита – 30 млн рублей. Согласие на сделку от текущего кредитора не требуется, подтвердить качество обслуживания по первичному кредиту можно выпиской из интернет- или мобильного банка. Кредит должен обслуживаться без просроченной задолженности более полугода.

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