Температура воды в Черном море 11 июня 2020: самая холодная вода в Анапе

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:42:48+03:00

Тем, кто любит «погорячее», стоит отправится на отдых на Азовское побережье

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На Кубани установилась жаркая погода, благодаря которой с каждым днем морская вода становится все теплее. «Комсомольская правда» - Кубань» следит, какие отметки показывают водные термометры на всех курортах Краснодарского края.

Самая теплая вода сейчас в Туапсе - 20,8 градуса. Море в Адлере прогрелось до 20,1 градуса, в Сочи чуть теплее - 20,3 градуса. В Геленджике температура воды составляет 20,6 градуса. Такая же температура в Новороссийске.

Холоднее всего сейчас в Анапе. Там зафиксированы самые низкие отметки на водном термометре - 20 градусов.

Тем, кто любит «погорячее», стоит отправится на отдых на Азовское побережье. Здесь термометр, опущенный в воду, показывает самые высокие отметки. В Темрюке море прогрелось до 21,8 градуса, а у берегов Приморско-Ахтарска - 23,6 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU