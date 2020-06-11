2020-06-11T11:00:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 11 июня 2020 года: среди заболевших 6-летний ребенок

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 11 июня 2020 года
Ева МУР@kp_kuban
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80 пациентов заражены80 пациентов заражены
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За последние сутки медики выявили 80 инфицированных коронавирусом жителей Краснодарского края.

Их возраст от 6 до 89 лет.

- 14 новых случаев заражения зафиксированы в Краснодаре, 10 человек заболели в Гулькевичском районе, 8 заразились в Белореченском районе, 7– в Тихорецком районе, 6 – в Новороссийске, по 5 – в Армавире и Сочи, по 4 – в Туапсе, Кавказском и Славянском районах, по 2 – в Тбилисском, Выселковском, Кущевском и Усть-Лабинском районах. По одному заболевшему добавилось в Кореновском, Новопокровском, Курганинском, Красноармейском районах и Геленджике, - сообщили "КП" - Кубань" в оперштабе.

Стоит отметить, что в число 80 заразившийся за последние сутки входит 49 женщин и 31 мужчина. Среди заболевших 8 детей: от 6 до 15 лет. Количество жителей Кубани с подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 4735 человек, из них 3554 человек выписаны с выздоровлением.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что пожилой житель Сочи с диагнозом COVID 19 скончался в больнице. У мужчины были сопутствующие заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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