2020-06-11T11:27:44+03:00
Общество

В Сочи турист потерял более 2 миллионов рублей на инвестициях в биткоины

Он доверил совершенно незнакомым людям собственные деньги, переведя их через Интернет
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи мужчина потерял более 2 миллионов на инвестициях в биткоины. Фото УВД СочиВ Сочи мужчина потерял более 2 миллионов на инвестициях в биткоины. Фото УВД Сочи
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В начале июня в отдел полиции поселка Блиново Адлерского района Сочи обратился 44-летний житель Екатеринбурга. Мужчина рассказал, что в последнее время проживал на улице Турчинского, в горном поселке Красная Поляна.

В мае 2020 года приезжий, по всей вероятности считая себя крупным специалистом в области финансового рынка, перевел 2,3 миллиона рублей собственных средств через биржу криптовалюты для приобретения биткоинов.

Затем инвестор решил вывести деньги с предполагаемой прибылью, но сделать этого не смог. Его аккаунт оказался заблокированным, обращения по указанным на сайте телефонам тоже ничего не дали.

По словам мужчины, в последнее время ему часто звонят с неизвестных московских номеров, но добиться вразумительных ответов по поводу судьбы своих денег он так и не сумел.

Теперь решением проблем «горе-инвестора» занимается полиция.

- В настоящее время проводится проверка сведений, указанных в заявлении гражданина,- рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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