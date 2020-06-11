В Сочи турист потерял более 2 миллионов рублей на инвестициях в биткоины
В начале июня в отдел полиции поселка Блиново Адлерского района Сочи обратился 44-летний житель Екатеринбурга. Мужчина рассказал, что в последнее время проживал на улице Турчинского, в горном поселке Красная Поляна.
В мае 2020 года приезжий, по всей вероятности считая себя крупным специалистом в области финансового рынка, перевел 2,3 миллиона рублей собственных средств через биржу криптовалюты для приобретения биткоинов.
Затем инвестор решил вывести деньги с предполагаемой прибылью, но сделать этого не смог. Его аккаунт оказался заблокированным, обращения по указанным на сайте телефонам тоже ничего не дали.
По словам мужчины, в последнее время ему часто звонят с неизвестных московских номеров, но добиться вразумительных ответов по поводу судьбы своих денег он так и не сумел.
Теперь решением проблем «горе-инвестора» занимается полиция.
- В настоящее время проводится проверка сведений, указанных в заявлении гражданина,- рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах региона.
ИСТОЧНИК KP.RU