В Краснодаре обновляют спортплощадку на улице Российской

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:30:27+03:00

Ее не ремонтировали 50 лет

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Для жителей домов по улице Российской реконструируют спортплощадку. За полвека площадку ни разу капитально не ремонтировали. Здесь установят спортивное оборудование для волейбола, баскетбола и мини-футбола.

- После снятия ограничительных мер на новой спортплощадке будет организованы регулярные занятия для детей, подростков и старшего поколения с тренерами, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

На территории спортивной площадки уже установлены столбы ограждения, сделано основание, уложен асфальт. В качестве ограждения здесь установят металлические секции. Также положат травмобезопасное резиново-каучуковое покрытие.Завершить обустройство планируется до 23 июня.

Стоит отметить, что власти планируют сделать подобное обновление спортивной площадке и на улицы Колхозной, 24/1 во дворе жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU