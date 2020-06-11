2020-06-11T13:37:43+03:00
Общество

В Северском районе учреждения культуры получили новое звуковое оборудование

Аппаратура обошлась в более чем 2 млн рублей
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Для Дома культуры станицы Азовской купили световое и звукоусилительное оборудование на 1 млн рублей. Сотрудникам культуры новая аппаратура позволит более ярко и качественно проводить мероприятия.

- Также 1 млн рублей выделен Дому культуры Михайловского сельского поселение. Туда помимо света и звука купили еще и баян, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что в станице Убинской Северского района в Доме культуры недавно был сделан ремонт. А сейчас благоустраивается прилегающая территория.

Кроме того до конца года будет капитально отремонтирован Северский Дом культуры. На эти цели выделено почти 14,3 млн рублей из краевого и местного бюджетов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что детская школа искусств в Павловской получила новые музыкальные инструменты. Детям привезли новый рояль, аккордеон, балалайку, домру, электронное пианино и флейты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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