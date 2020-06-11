2020-06-11T11:44:26+03:00
Общество

Вернувшись из магазина, жительница Сочи обнаружила пропажу ценностей более чем на миллион рублей

Полиция активно ищет вора
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Вор вынес из частного дома в Сочи ценностей на 1,1 миллиона рублей. Фото УВД СочиВор вынес из частного дома в Сочи ценностей на 1,1 миллиона рублей. Фото УВД Сочи
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44-летняя хозяйка дома на улице Изобильной в селе Раздольном Хостинского района Сочи утром отлучилась из своего особняка всего на полчаса для похода в супермаркет. Крайне неприятный сюрприз ждал ее по возвращении.

Женщина обнаружила пропажу практически всех многочисленных ювелирных украшений, а также наличных денег на общую сумму почти в 1 миллион 100 тысяч рублей. Список пропавших драгоценностей занимает полтора листа рукописного текста.

Владелица дома тут же вызвала полицию. Оперативники тщательно осмотрели дом, обнаружив на первом этаже сломанную и отогнутую внутрь металлопластиковую раму. В доме на полу и на различных предметам ими обнаружены следы и отпечатки пальцев неизвестного.

По всей видимости, вор отлично знал, где хранятся ценности, так как действовал он очень быстро и точно, успев скрыться с украденным до возвращения хозяйки.

- Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Полицией разыскивается предполагаемый злоумышленник - мужчина кавказской внешности, ростом около 170 см. Одет он был в темную футболку и брюки болотного цвета,- сообщил "Комсомолке" источник в правоохранительных органах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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