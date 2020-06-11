2020-06-11T11:50:58+03:00
Происшествия

В Усть-Лабинске под поездом погиб 25-летний парень

Обстоятельства случившегося выясняются
Галина КОПЫЛОВА
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Обстоятельства случившегося выясняютсяОбстоятельства случившегося выясняютсяФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение от дежурного по железнодорожной станции Усть-Лабинская. Он рассказал, что машинист грузового поезда на перегоне Варилка - Усть – Лабинская увидел на железной дороге труп. На место тут же выехали следователи.

- У погибшего есть следы ж/д травмирования. Его личность установлено. Парнем оказался житель Усть-Лабинска 1994 года рождения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Сейчас следователи выясняют все причины и обстоятельства случившегося. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение.

Стражи порядка напоминают, что на железной дороге нужно быть предельно внимательными. Поезд развивает скорость до 180 км/ч, а тормозной путь составляет от 700 метров до полутора километров. Поэтому железнодорожные пути необходимо переходить только по специально оборудованным переходам, заранее посмотрев по сторонам и убедившись, что нет идущего состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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