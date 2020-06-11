2020-06-11T12:30:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Роспотребнадзора Кубани: снятие ограничений не привели к росту заболевания коронавирусом

Мария Потемкина озвучила нынешнюю эпидситуацию в регионе [видео]
Евгения СОРОКА
Поделиться:
Руководитель Роспотребнадзора Кубани Мария Потемкина выступила на краевом оперштабе.Руководитель Роспотребнадзора Кубани Мария Потемкина выступила на краевом оперштабе.
Изменить размер текста:

11 июня состоялось очередное заседание оперативного штаба Краснодарского края по коронавирусу. Руководитель Роспотребнадзора Кубани Мария Потемкина заявила, что снятие ограничений не привели к росту заболевания.

Совещание оперштаба Краснодарского края по борьбе с коронавирусом. 11 июня 2020. Прямая трансляция.

На сегодняшний день зарегистрировано 4735 новых случаев заражения.

- Начиная с 1 мая и по сегодняшний день в крае отмечается снижение темпов прироста случаев заболевания. Если в мае было 7%, то на данный момент - 1,7%. Кроме того, у нас низкий показатель заболеваемости на 100 тысяч населения. Если по России он - более 300, то в крае составляет 83,4, - уточняет главный государственный санитарный врач Краснодарского края Мария Потемкина. - Мы видим, что снятые ограничения не привели к ухудшению ситуации.

По словам Марии Потемкиной, в регионе отмечается снижение заболеваемости. С 14 по 27 мая зафиксировали 1263 случая заболевания, а с 28 мая по 10 июня - 1073 случая.

Очаги заболевания отмечают в больницах и социальных учреждениях.

- Кроме того, 67 заболевших было выявлено в обсерваторах. Это действенная мера, - добавляет Мария Потемкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани предупредили о сильных ливнях с грозами, градом и шквалистым ветром
Энергетики перешли на усиленный режим работы в праздничные и выходные дни
РНКБ предоставил финансирование одной из крупнейших аптечных сетей федерального значения ГК «Апрель»
В Железноводске 12 июня откроют питьевые бюветы
Из Армавира и Краснодара в Крым можно будет добраться на "Ласточке"
Сбербанк увеличил объемы поддержки АПК на Юге России
Карантинные посты и патрули перебросят на границы Краснодарского края
На Кубани храмы для прихожан остаются закрытыми
Вениамин Кондратьев разрешил работу торговых центров до 3 тысяч квадратных метров
На Кубани с 13 июня открываются вещевые рынки
Вениамин Кондратьев разрешил работу музеев по предварительной записи
В Усть-Лабинске под поездом погиб 25-летний парень
Вениамин Кондратьев: вопрос об отмене карантина не стоит
Глава Роспотребнадзора Кубани: снятие ограничений не привели к росту заболевания коронавирусом
В Северском районе учреждения культуры получили новое звуковое оборудование
Вернувшись из магазина, жительница Сочи обнаружила пропажу ценностей более чем на миллион рублей
В Краснодаре обновляют спортплощадку на улице Российской
В Сочи турист потерял более 2 миллионов рублей на инвестициях в биткоины
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 11 июня 2020 года увеличилось еще на 80 человек
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 11 июня 2020 года: среди заболевших 6-летний ребенок
МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России