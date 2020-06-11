Глава Роспотребнадзора Кубани: снятие ограничений не привели к росту заболевания коронавирусом

11 Июнь 2020 2020-06-11T12:30:09+03:00

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11 июня состоялось очередное заседание оперативного штаба Краснодарского края по коронавирусу. Руководитель Роспотребнадзора Кубани Мария Потемкина заявила, что снятие ограничений не привели к росту заболевания.

Совещание оперштаба Краснодарского края по борьбе с коронавирусом. 11 июня 2020. Прямая трансляция.

На сегодняшний день зарегистрировано 4735 новых случаев заражения.

- Начиная с 1 мая и по сегодняшний день в крае отмечается снижение темпов прироста случаев заболевания. Если в мае было 7%, то на данный момент - 1,7%. Кроме того, у нас низкий показатель заболеваемости на 100 тысяч населения. Если по России он - более 300, то в крае составляет 83,4, - уточняет главный государственный санитарный врач Краснодарского края Мария Потемкина. - Мы видим, что снятые ограничения не привели к ухудшению ситуации.

По словам Марии Потемкиной, в регионе отмечается снижение заболеваемости. С 14 по 27 мая зафиксировали 1263 случая заболевания, а с 28 мая по 10 июня - 1073 случая.

Очаги заболевания отмечают в больницах и социальных учреждениях.

- Кроме того, 67 заболевших было выявлено в обсерваторах. Это действенная мера, - добавляет Мария Потемкина.

ИСТОЧНИК KP.RU