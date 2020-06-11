На Кубани с 13 июня открываются вещевые рынки

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:19:10+03:00

Специалисты Роспотребнадзора будут следить за тем, как будут соблюдаться санитарные требования

Изменить размер текста: A A

Еще одно послабление, которое ввел глава Краснодарского края во время заседание оперштаба, - открытие вещевых рынков. Речь идет только о тех торговых точках, которые находятся под открытым небом.

Стоит сказать, продавцы уже давно просили возобновить работу рынков. Они готовы соблюдать все правила в условиях распространения коронавируса.

Разрешение на возобновление деятельности рынков дала главный санитарный врач Кубани Мария Потемкина. Поддержали его и руководители муниципалитетов.

- С 13 июня на Кубани открываются непродовольственные рынки при условии жесткого соблюдения требований Роспотребнадзора, - сказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Стоит сказать, что ранее в Адыгее были сняты ограничения на работу вещевых павильонов на рынках и в небольших торговых центрах.

ИСТОЧНИК KP.RU