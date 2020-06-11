На Кубани с 13 июня открываются вещевые рынки
Еще одно послабление, которое ввел глава Краснодарского края во время заседание оперштаба, - открытие вещевых рынков. Речь идет только о тех торговых точках, которые находятся под открытым небом.
Стоит сказать, продавцы уже давно просили возобновить работу рынков. Они готовы соблюдать все правила в условиях распространения коронавируса.
Разрешение на возобновление деятельности рынков дала главный санитарный врач Кубани Мария Потемкина. Поддержали его и руководители муниципалитетов.
- С 13 июня на Кубани открываются непродовольственные рынки при условии жесткого соблюдения требований Роспотребнадзора, - сказал глава региона Вениамин Кондратьев.
Стоит сказать, что ранее в Адыгее были сняты ограничения на работу вещевых павильонов на рынках и в небольших торговых центрах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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