2020-06-11T13:19:10+03:00
Коронавирус Covid-19

На Кубани с 13 июня открываются вещевые рынки

Специалисты Роспотребнадзора будут следить за тем, как будут соблюдаться санитарные требования
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Леонид РЯБКОВФото: Леонид РЯБКОВ
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Еще одно послабление, которое ввел глава Краснодарского края во время заседание оперштаба, - открытие вещевых рынков. Речь идет только о тех торговых точках, которые находятся под открытым небом.

Стоит сказать, продавцы уже давно просили возобновить работу рынков. Они готовы соблюдать все правила в условиях распространения коронавируса.

Разрешение на возобновление деятельности рынков дала главный санитарный врач Кубани Мария Потемкина. Поддержали его и руководители муниципалитетов.

- С 13 июня на Кубани открываются непродовольственные рынки при условии жесткого соблюдения требований Роспотребнадзора, - сказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Стоит сказать, что ранее в Адыгее были сняты ограничения на работу вещевых павильонов на рынках и в небольших торговых центрах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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