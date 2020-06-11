2020-06-11T13:48:49+03:00
Коронавирус Covid-19

На Кубани храмы для прихожан остаются закрытыми

Такое решение озвучила глава краевого Роспотребнадзора Мария Потемкина
Евгения СОРОКА
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Фото: пресс-служба Покровского собора Кропоткина.Фото: пресс-служба Покровского собора Кропоткина.
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Под занавес совещания оперативного штаба глава Кубани Вениамин Кондратьев обсудил еще одно ограничение - посещение храмов.

Напомним, 12 апреля вступило в силу постановление главы Роспотребнадзора Краснодарского края о том, что не рекомендуется посещать церкви. И этот документ продолжает действовать до сих пор. Сами святыни не закрывали, но священники продолжают совершать богослужения. Но прихожанам разрешили молиться только во дворе.

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидора еще 25 мая обратился к главе Кубани с просьбой разрешить проводить богослужения в храмах. Но запрет все-таки сохранили.

- Эпидемиологическая ситуация в крае не позволяет открыть храмы, - сказала руководитель Роспотребнадзора Кубани Мария Потемкина во время оперативного штаба.

Ранее сообщалось, что в крае возобновят работу музеи, вещевые рынки и торговые центры площадью до 3000 квадратов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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