Карантинные посты и патрули перебросят на границы Краснодарского края

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:49:07+03:00

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В Краснодарском крае с 00 часов 12 июня будет снят пропускной режим. Передвигаться по территории региона вновь можно будет без разрешительных документов. Однако границы края по-прежнему закрыты как минимум до 21 июня. Такое решение было принято на очередном оперативном штабе по коронавирусу, сегодня 11 июня.

- Карантинные посты необходимо усилить, - заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Напомним, новые послабления карантина касаются не только открытия границ внутри региона. С 12 откроются музеи по предварительной записи, в театры на репетиции вернутся актеры, а спортсмены возобновят тренировки. Гостиницы до 50 номеров смогут начать принимать туристов, а деловые люди собирать совещания количеством не больше 50 человек.

С 13 июня откроются вещевые рынки на открытом воздухе. А с 15 июня - торговые центры.

ИСТОЧНИК KP.RU