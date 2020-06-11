В Железноводске 12 июня откроют питьевые бюветы

11 Июнь 2020 2020-06-11T15:51:30+03:00

На входе будет дежурить сотрудник, который измерит температуру каждого посетителя

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В Железноводске с 12 июня откроются питьевые галереи. Для возобновления работы бюветов с лечебными источниками курорт уже закупил необходимые защитные средства. Такой подготовки требует эпидемиологическая обстановка в стране. Дезинфекторы помогут защитить отдыхающих от распространения коронавируса.

У каждого посетителя бювета проверят будут измерять температуру. Для этого на входе поставят дежурного, сообщает "КП" - Северный Кавказ".

В курортном городе работают пять питьевых галерей — «Смирновский», «Славяновский», «Западный» «Лермонтовский» и «Бювет-Книга». Кроме того, вскоре посетить можно будет и горячий источник «Семашко».

Напомним, в Ставропольском крае с 11 июня начнутся послабления ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса. Ожидается, что в регионе откроются непродовольственные магазины и летние кафе. К слову, в Краснодарском крае с 12 июня решено разрешить поездки на море. Однако границы региона будут закрыты до 21 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU