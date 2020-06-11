2020-06-11T15:20:56+03:00
Экономика

РНКБ предоставил финансирование одной из крупнейших аптечных сетей федерального значения ГК «Апрель»

РНКБ Банк (ПАО) предоставил кредитную линию для аптечной сети «Апрель» с общим лимитом на сумму 500 миллионов рублей
Иван Егоров
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Средства предоставлены на пополнение оборотных средств и финансирование текущей деятельности. Средства были предоставлены в рамках льготной программы кредитования малого и среднего бизнеса основанной на Постановлении Правительства РФ от 30 декабря 2018 г. № 1764

– Поддержка профильных отраслей в регионах присутствия является одним из приоритетов работы для РНКБ, – говорит начальник Управления корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. - Мы рассчитываем, что выданные средства обеспечат высокие темпы развития компании, которая является одной из ведущих аптечных сетей на территории Российской Федерации и одним из ведущих партнёров банка. Уверены, что наше сотрудничество будет длительным и плодотворным.

Группа Компаний «Апрель» - самая крупная аптечная сеть Юга России. Входит в ТОП-5 аптечных сетей страны по количеству точек продаж и выручке. «Апрель» продолжает осваивать территории не только в городах, но и в небольших населенных пунктах. На сегодняшний день в ГК «Апрель» представлена более чем 1600 аптеками в 54-х регионах России, штат составляет более 7000 сотрудников.

Помимо программы «1764», РНКБ является участником еще нескольких государственных программ стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. В том числе: программа Минсельхоза России со ставкой 5% годовых, программа стимулирования кредитования субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» со ставкой 9,6-10,6% годовых, а также программы, направленные на поддержку бизнеса в условиях пандемии.

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