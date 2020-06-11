Энергетики перешли на усиленный режим работы в праздничные и выходные дни

11 Июнь 2020 2020-06-11T15:55:23+03:00

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В режим круглосуточной готовности перешли специалисты «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Задача энергетиков – обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии потребителям в период с 12 по 14 июня.

В предстоящие праздничные и выходные дни метеослужба ожидает небольшое понижение температуры воздуха до 27-31 градусов, а также сильные грозы с ливнями и порывы ветра до 20 м/с. Главные «сюрпризы» погода припасла для предгорных районов – здесь возможно выпадение града. В связи со сложными погодными условиями все филиалы «Россети Кубань» приступили к усиленному контролю работы оборудования электрических сетей. Руководители и бригады ремонтного персонала вышли на круглосуточное дежурство на случай возникновения нештатной ситуации.

Всего задействовано 380 аварийно-восстановительных бригад «Россети Кубань» - 1762 человека и 699 единиц техники готовы к любым последствиям непогоды. Ремонтные бригады оснащены необходимым инвентарем, экипировкой.

Под особым контролем энергетиков находятся социально значимые объекты – медицинские учреждения, транспортные центры, организации мобильной и интернет связи. Для слаженной работы в условиях среззвычайной ситуации специалисты компании наладили слаженное взаимодействие с гидрометслужбой, подразделениями МЧС, органами местного самоуправления.

Подробную информацию о работе компании «Россети Кубань» можно узнать по телефону горячей линии 8-800-100-15-52 (звонок бесплатный). О повреждениях энергообъектов и отключении электричества можно сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале СветлаяСтрана.рф.