На Кубани предупредили о сильных ливнях с грозами, градом и шквалистым ветром

11 Июнь 2020 2020-06-11T16:17:32+03:00

Непогода сохранится на все выходные. Фото: ГУ МЧС по края

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В МЧС по Краснодарскому краю предупредили о целом "букете" неблагоприятных метеоявлений, которые обрушатся на регион в ближайшие часы, 11 июня.

- Ожидается сильный ливень с грозой, град и швалистый ветер до 23 метров в секунду, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ведомства.

Предупреждение о непогоде будет действовать и следующие два дня, 12 и 13 июня.

И только в воскресенье, 14 июня, все наладится.

Напомним, в Краснодарском крае сегодня, 11 июня, на очередном заседании оперативного штаба сняли пропускной режим. Такое решение власти аргументировали наступлением жары и желанием жителей Кубани отправиться на море. Кроме того, с 12 июня в Краснодарском крае откроются гостиницы, в которых не более 50 номеров. Но они обязаны будут выполнять все требования Роспотребнадзора.

Внешние границы региона останутся по-прежнему закрытыми вплоть до 21 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU