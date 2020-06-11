В Геленджике взрыватель двух иномарок отправится в суд

11 Июнь 2020 2020-06-11T16:15:08+03:00

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Дело взрывателя автомобилей в Геленджике находилось на контроле Главка. Сейчас его расследование завершено и материалы направлены в суд.

На скамью подсудимых сядет 30-летний житель курорта, который обвиняется по двум статьям уголовного кодекса - хранение взрывчатых веществ и умышленное уничтожение чужого имущества.

Следствие выяснило, что настоящую боевую гранату он нашел в лесу. А потом с ее помощью решил поквитаться с обидчиком.

- Из чувства мести он подбросил в один из автомобилей, принадлежащих недругу. Но в итоге взорвалась и вторая, стоявшая неподалеку, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Мстителя задержали и посадили под домашний арест. До конца следствия он находился под контролем правоохранителей. Сейчас следствие считает его вину доказанной. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU