В Геленджике начались работы по строительству очистных сооружений

11 Июнь 2020 2020-06-11T17:27:12+03:00

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В Геленджике начались подготовительные работы по строительству очистных сооружений. Возведение этого объекта жители курортного города ждали десятки лет.

- Он имеет колоссальное значение для развития туристической сферы, - заявил глава Кубани Вениамин Кондратьев. - Это еще один шаг для того, чтобы Геленджик стал курортом мирового уровня.

К слову, планируется строительство сооружений глубоководного выпуска. Высокую стоимость работ разделит федеральный бюджет. На эти цели из госказны уже привлечено 2,7 миллиардов рублей.

На площади около 70 квадратных метров построится станция очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, здание механического обезвоживания и сушки осадка, канализационная насосная станция, две нитки напорного трубопровода, а также две нитки трубопровода выпуска очищенных и обеззараженных сточных вод, глубоководный выпуск и другие вспомогательные здания.

Ожидается, что их возведение начнется уже в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU