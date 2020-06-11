2020-06-11T17:59:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Кубанская Митрополия: по-прежнему ждем, когда власти разрешат открыть храмы для прихожан

Постановление санитарных врачей не посещать церкви оставили в силе
Евгения СОРОКА
Поделиться:
Фото: пресс-службы Покровского собора Кропоткина.Фото: пресс-службы Покровского собора Кропоткина.
Изменить размер текста:

На прошедшем оперативном штабе Краснодарского края ввели сразу несколько послаблений. Разрешили работу музеев и непродовольственных рынков, дали добро на открытие торговых центров площадью до 3000 квадратов. Однако запрет на посещение храмов оставили в силе.

- Еще перед Пасхой мы закрыли богослужебные здания, чтобы верующие не могли заходить внутрь, - сказала глава Роспотребнадзора региона Мария Потемкина во время оперштаба. - На данный момент эпидситуация не позволяет изменить решение.

Кубанская митрополия поблагодарила власти региона, что подняли вопрос об этом на заседании оперштаба.

- Несмотря на такое решение, наша позиция не изменилась, мы по-прежнему ничего не требуем, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» ответственный за взаимодействие со СМИ Екатеринодарской епархии Вячеслав Клименко. - Мы попытались донести возмущения верующих и сделали это максимально в корректной форме.

Священник также добавил, что епархия готова соблюдать все необходимые санитарные требования, чтобы святыни могли открыться для прихожан.

- Для нас было важно, чтобы верующие увидели - закрытие храмов от прихожан - это не вина епархии, - добавляет Вячеслав Клименко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Краснодарский хирург-онколог получил патент на новое изобретение
«Мы хотим работать»: Автошколы Краснодара, которые находятся на грани закрытия, организовали флешмоб
Кубанская Митрополия: по-прежнему ждем, когда власти разрешат открыть храмы для прихожан
В Геленджике начались работы по строительству очистных сооружений
В Геленджике взрыватель двух иномарок отправится в суд
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Развивай свой бизнес вместе с Банком УРАЛСИБ»
На Кубани предупредили о сильных ливнях с грозами, градом и шквалистым ветром
Энергетики перешли на усиленный режим работы в праздничные и выходные дни
РНКБ предоставил финансирование одной из крупнейших аптечных сетей федерального значения ГК «Апрель»
В Железноводске 12 июня откроют питьевые бюветы
Из Армавира и Краснодара в Крым можно будет добраться на "Ласточке"
Сбербанк увеличил объемы поддержки АПК на Юге России
Карантинные посты и патрули перебросят на границы Краснодарского края
На Кубани храмы для прихожан остаются закрытыми
Вениамин Кондратьев разрешил работу торговых центров до 3 тысяч квадратных метров
На Кубани с 13 июня открываются вещевые рынки
Вениамин Кондратьев разрешил работу музеев по предварительной записи
В Усть-Лабинске под поездом погиб 25-летний парень
Вениамин Кондратьев: вопрос об отмене карантина не стоит
Глава Роспотребнадзора Кубани: снятие ограничений не привели к росту заболевания коронавирусом
В Северском районе учреждения культуры получили новое звуковое оборудование
Вернувшись из магазина, жительница Сочи обнаружила пропажу ценностей более чем на миллион рублей
В Краснодаре обновляют спортплощадку на улице Российской
В Сочи турист потерял более 2 миллионов рублей на инвестициях в биткоины
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 11 июня 2020 года увеличилось еще на 80 человек
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 11 июня 2020 года: среди заболевших 6-летний ребенок
МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России