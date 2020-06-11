Кубанская Митрополия: по-прежнему ждем, когда власти разрешат открыть храмы для прихожан

11 Июнь 2020 2020-06-11T17:59:10+03:00

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На прошедшем оперативном штабе Краснодарского края ввели сразу несколько послаблений. Разрешили работу музеев и непродовольственных рынков, дали добро на открытие торговых центров площадью до 3000 квадратов. Однако запрет на посещение храмов оставили в силе.

- Еще перед Пасхой мы закрыли богослужебные здания, чтобы верующие не могли заходить внутрь, - сказала глава Роспотребнадзора региона Мария Потемкина во время оперштаба. - На данный момент эпидситуация не позволяет изменить решение.

Кубанская митрополия поблагодарила власти региона, что подняли вопрос об этом на заседании оперштаба.

- Несмотря на такое решение, наша позиция не изменилась, мы по-прежнему ничего не требуем, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» ответственный за взаимодействие со СМИ Екатеринодарской епархии Вячеслав Клименко. - Мы попытались донести возмущения верующих и сделали это максимально в корректной форме.

Священник также добавил, что епархия готова соблюдать все необходимые санитарные требования, чтобы святыни могли открыться для прихожан.

- Для нас было важно, чтобы верующие увидели - закрытие храмов от прихожан - это не вина епархии, - добавляет Вячеслав Клименко.

ИСТОЧНИК KP.RU