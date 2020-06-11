«Мы хотим работать»: Автошколы Краснодара, которые находятся на грани закрытия, организовали флешмоб
У автошкол краевой столицы возникла тяжелая ситуация, связанная с ограничительными мерами из-за короновируса. Руководители автошкол сообщили, что находятся на грани разорения. Они рассказали, что все автоинструкторы и преподаватели скоро могут остануться безработными.
- Мы писали в администрацию письма, но конкретного ответа нам получить не удалось. Чтобы достучаться до властей, 10 крупнейших автошкол города провели флешмоб, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» организатор флешмоба руководитель автошколы «Ника» Игорь Еременко.
Флешмоб автошкол Краснодара.
Автоинстукторы вереницей проехались по территории одного из автодромов, а затем с табличками «наши дети тоже хотят есть» в один голос попросили разрешить им работать.
- Мы хотим работать! Мы готовы соблюдать все условия Роспотребнадзора, - сказали участники флешмоба.
Стоит отметить, что сотрудники автошкол не могут доучить тех, кто прервал занятия в разгар карантина, потому что в ГИБДД массово экзамены не принимают. После флешмоба они надеются получить хоть какие-то официальные ответы на свои вопросы.
ИСТОЧНИК KP.RU