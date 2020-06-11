2020-06-11T18:31:15+03:00
Общество

«Мы хотим работать»: Автошколы Краснодара, которые находятся на грани закрытия, организовали флешмоб

Они хотят получить хоть какие-то ответы от властей
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: vk.com/avto_nikaФото: vk.com/avto_nika
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У автошкол краевой столицы возникла тяжелая ситуация, связанная с ограничительными мерами из-за короновируса. Руководители автошкол сообщили, что находятся на грани разорения. Они рассказали, что все автоинструкторы и преподаватели скоро могут остануться безработными.

- Мы писали в администрацию письма, но конкретного ответа нам получить не удалось. Чтобы достучаться до властей, 10 крупнейших автошкол города провели флешмоб, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» организатор флешмоба руководитель автошколы «Ника» Игорь Еременко.

Флешмоб автошкол Краснодара.

Автоинстукторы вереницей проехались по территории одного из автодромов, а затем с табличками «наши дети тоже хотят есть» в один голос попросили разрешить им работать.

- Мы хотим работать! Мы готовы соблюдать все условия Роспотребнадзора, - сказали участники флешмоба.

Стоит отметить, что сотрудники автошкол не могут доучить тех, кто прервал занятия в разгар карантина, потому что в ГИБДД массово экзамены не принимают. После флешмоба они надеются получить хоть какие-то официальные ответы на свои вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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